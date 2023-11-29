29.11.2023 10:32 Рита Парфенова

У центрі Харкова пішоходів захищають від бурульок

Понад 100 метрів захищених пішохідних переходів встановили на вулицях Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у рамках підготовки до зими бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» встановлюють пішохідні переходи.



Спеціальні конструкції призначені для захисту пішоходів від падіння снігу та бурульок. Станом на 29 листопада загальний обсяг проведених робіт склав понад 100 м.





Такі конструкції вже встановили на:

вул. Лермонтовській,

пл. Конституції,

вул. Пушкінській,

пр. Героїв Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники.



