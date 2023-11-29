    
Главная Новини Харкова ЖКГ У центрі Харкова пішоходів захищають від бурульок
29.11.2023  10:32   Рита Парфенова

У центрі Харкова пішоходів захищають від бурульок

Понад 100 метрів захищених пішохідних переходів встановили на вулицях Харкова.

Понад 100 метрів захищених пішохідних переходів встановили на вулицях Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у рамках підготовки до зими бригади КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» встановлюють пішохідні переходи.

Спеціальні конструкції призначені для захисту пішоходів від падіння снігу та бурульок. Станом на 29 листопада загальний обсяг проведених робіт склав понад 100 м.

Понад 100 метрів захищених пішохідних переходів встановили на вулицях Харкова.

Такі конструкції вже встановили на:

  • вул. Лермонтовській,
  • пл. Конституції,
  • вул.  Пушкінській,
  • пр. Героїв Харкова.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники.
 
Понад 100 метрів захищених пішохідних переходів встановили на вулицях Харкова.


 

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 ЖКГ Харківські комунальники задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду 28.11 ЖКГ Комунальники відновили теплопостачання в будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який влучила ракета 28.11 ЖКГ Через ремонтні роботи в частині житлових районів Харкова вода подаватиметься зі зниженим тиском
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 