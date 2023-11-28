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28.11.2023  13:27   Рита Парфенова

Понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники

Ремонтні бригади водоканалу щодня докладають усіх зусиль для стабільного водопостачання городян.

У Харкові ліквідували понад 70 аварійних ситуацій

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», минулого тижня бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 74 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 98 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки.

На підприємстві зазначили, що оперативно та якісно усуваються аварійні ситуації на мережах, а також проводяться необхідні профілактичні заходи. Для виконання цих робіт задіяні досвідчені ремонтники, які забезпечені необхідною спецтехнікою та високоякісними матеріалами.

Для економії часу ремонтних бригад городян просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для 8600 споживачів, знеструмлених внаслідок несприятливих погодних умов у понеділок, 27 листопада.

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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