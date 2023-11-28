28.11.2023 14:15 Рита Парфенова

Ми цілодобово приведені у бойовий стан: Ігор Терехов про готовність міста до погодних катаклізмів

Ігор Терехов повідомив, як спрацювали комунальні служби під час минулого циклону та готовність до зустрічі нового циклону.



Фото: РЕДПОСТ

. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Для міста Харкова це був шалений вітер, він викликав пориви електромереж, але наші комунальні служби все це усунули», – сказав він.

За словами Ігоря Терехова, до усунення наслідків негоди були залучені усі наші комунальні підприємства, які розчищали дороги, посилали сіллю для того, щоб все функціонувало.

«Сьогодні громадський транспорт працює за графіком, ніяких збоїв нема, тому готуємось до нових викликів», – зазначив мер міста.

Голова Харкова підкреслив, що днями очікується ще один важкий циклон, тому всі комунальні підприємства будуть працювати у повному обсязі.

«Будимо дивитися, як буде проходити. Але цілодобово ми приведені у бойовий стан, усі комунальні підприємства будуть працювати над усуненням всього того, що природа може зробити», – запевнив Ігор Терехов.

Та закликав харків'ян бути обережними, бо негода може натворити багато руйнувань.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сучасна система оповіщення з’явиться в місті Харкові упродовж 2024 року.