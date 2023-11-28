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28.11.2023  14:47   Рита Парфенова

Ігор Терехов: У нас більше немає можливостей створювати класи в метро

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що робить міська влада, аби діти здобували повноцінну освіту.


Фото: РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Батьки школярів хочуть, щоб діти навчалися віч-на-віч, у режимі офлайн. На сьогодні у метрошколі навчається близько двох тисяч учнів, це учні 1-2 класів, середньої школи, 10-11 класів», – розповів він.
 
Так міський голова прокоментував створення ще одного класу, на станції «Академіка Павлова», але зазначив, що у метро вже вичерпались можливості створення навчальних класів.
 
«Ми розуміємо, що в нас нема більше можливостей створювати такі класи у метро. І тому сьогодні ми вже готуємо підземну школу для 450 учнів в одну зміну, тобто у дві зміни будуть навчатися 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати таку школу, щоб наші школярі могли навчатися в нормальних умовах», – розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що  сучасна система оповіщення з’явиться в місті Харкові упродовж 2024 року.
Тэги:  ігор терехов, харків
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