28.11.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Акція "Новорічна ялинка 2023" стартує на Харківщині

Кожного року, за офіційною статистикою, до новорічних свят в Україні вирубують майже мільйони молодих саджанців сосни та ялини, ще сотні тисяч дерев варварським чином лишаються верхівок, які зовні схожі на молоді деревця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

З метою посилення державного контролю за охороною лісів від незаконних рубок зелених насаджень, а також, дотримання вимог природоохоронного законодавства при заготівлі і реалізації хвойних насаджень Державна екологічна інспекція у Харківській області в передноворічний період щорічно проводить операцію «Новорічна ялинка», під час якої проводить рейдові виїзди з метою здійснення контролю за перевезенням, заготівлею та реалізацією хвойних насаджень.

Заходи з виявлення правопорушників проводитимуться в місцях продажу «новорічних» дерев. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж такої продукції повинні мати при собі накладну з лісництва, товаро-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинен бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, де її виростили.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 65 КУпАП, відповідальність за незаконну порубку, пошкодження, перевезення й зберігання незаконно зрубаної лісової продукції тягне за собою накладення штрафу.

Також законодавством передбачено відповідальність і за порушення порядку придбання та збуту об′єктів рослинного світу. Санкція ст.88-1 КУпАП передбачає накладання штрафу від 510 до 1700грн. з можливою конфіскацією об′єктів рослинного світу. Отже, не лише продавець, а й покупець «нелегальної» новорічної ялинки ризикують постати перед судом і отримати штраф.

Для того, щоб купити ялинку і не стати порушником, варто пам′ятати, що кожне дерево обов′язково має бути промарковане. Інспекція закликає кожного з відповідальністю ставитись до збереження лісових ресурсів та не ставати співучасниками злочинів проти довкілля.

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