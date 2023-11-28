28.11.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Енергетики частково заживили село у Харківській області

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили понад 50% точок обліку в деокупованому селі Малі Проходи Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, світла тут не було з початку війни.

За його словами, щоб розпочати відновлення, треба було пройти довгий шлях разом з саперами, адже високовольтна повітряна лінія, яка живить населений пункт, має протяжність 36 км.

"Село було окуповано у перші ж хвилини війни: росіяни зайняли Малі Проходи 24 лютого вже о 5 ранку. Після довгої окупації тут залишилося багато вибухівки. Це і протитанкові міни, і міни "Пелюстка". Розтяжки знаходили навіть на наших електроопорах", – зазначив Володимир Климчук.

Він підкреслив, що рівень пошкоджень електромереж у Малих Проходах значний – до 50%. Фахівцям Дергачівського РЕМ допомагають колеги з інших районів.

Напругу вже подали на одну з трьох підстанцій, що дало змогу заживити 235 точок обліку. Роботи з відновлення тут триватимуть ще декілька тижнів.

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