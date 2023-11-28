28.11.2023 10:47 Рита Парфенова

На Харківщині відновили електропостачання в постраждалі від негоди райони

Через негоду проблеми зі світлом було зафіксовано на території обслуговування Зміївського, Борівського, Шевченківського, Куп'янського, Барвінківського, Близнюківського, Чугуївського та Балаклійського районів електричних мереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Фахівці відновили електропостачання для 8600 споживачів, знеструмлених внаслідок несприятливих погодних умов у понеділок, 27 листопада.

Станом на 9:00 28 листопада без світла залишаються 86 споживачів у с. Бородоярське Ізюмського району. Фахівці Балаклійського РЕМ планують відновити там електропостачання протягом дня.

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