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27.11.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові майже дві тисячі комунальників прибирали сніг

До робіт з прибирання снігу залучили 1889 працівників комунальних підприємств.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 51 одиниця автотракторної техніки та 25 засобів малої механізації. У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», 1682 працівники прибирають за допомогою 26 одиниць автотракторної техніки. 
 
Загалом від снігу очистили понад 3 млн кв. м території, а піщано-сольовою сумішшю посипали майже 1,2 млн кв. м. 
 
На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 207 робітників та 25 одиниць техніки.
 
Також через негоду зафіксовано 28 випадків пошкодження покрівель і парапетів у Шевченківському, Салтівському, Основ’янському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» вже виконали роботи на 12 об’єктах, ще на 14 - ремонтують.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за вихідні ліквідували 21 аварію на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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