27.11.2023 14:32

У Харкові за вихідні ліквідували 21 аварію на водоводах

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 21 аварійну ситуацію на трубопроводах та відремонтували 25 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал».

Зокрема, бригади Індустріального району оперативно реконструювали технічно зношену ділянку магістрального водоводу діаметром 800 мм на вулиці Миру, що забезпечує водопостачання багатьох мешканців району. Відновлювальні заходи провели без вимкнення послуги.

«Нештатна ситуація на трубопроводі виникла в неділю та супроводжувалася протіканням води безпосередньо на проїжджу частину дороги. Щоб не створювати проблем водіям, до того ж в умовах дощу та поганої видимості, аварію усували у терміновому порядку, попередньо забезпечивши огородження щитами. Коли закінчили, традиційно упорядкували місце роботи та передали дорожнім службам. Зазначу, що у суботу також оперативно ліквідували позаштатну ситуацію на вулиці Роганській. Продовжуємо контролювати та підтримувати у належному стані функціонування всього водопровідного господарства району, незважаючи на погодні умови», - наголосив начальник районної служби Володимир Сундук.

Сьогодні, 27 листопада, ремонтники комплексу «Харківводопостачання» взяли до роботи 13 аварійних ситуацій на водопроводах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногорському районі оперативно проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі діаметром 400 мм, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської.