У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, через негоду сталося дев’ять випадків пошкодження дахів і парапетів у Шевченківському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» усунули аварійність на трьох обʼєктах, шість - у роботі. Також сталося чотири випадки обриву дротів - АТ «Харківобленерго» усуває пошкодження. Роботи тривають.
На прибирання снігу вийшли 1682 працівники КП «Харківблагоустрій». До чищення тротуарів і внутрішньоквартальних доріг було залучено 14 засобів малої механізації і п’ять тракторів.
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