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27.11.2023  14:54   Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» завершують прибирати вулиці міста. Через сильний вітер у Харкові впало три дерева та одна велика гілка.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, через негоду сталося дев’ять випадків пошкодження дахів і парапетів у Шевченківському та Новобаварському районах. Бригади КП «Харківспецбуд» усунули аварійність на трьох обʼєктах, шість - у роботі. Також сталося чотири випадки обриву дротів  - АТ «Харківобленерго» усуває пошкодження. Роботи тривають.

На прибирання снігу вийшли 1682 працівники КП «Харківблагоустрій». До чищення тротуарів і внутрішньоквартальних доріг було залучено 14 засобів малої механізації і п’ять тракторів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада.
 
Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові
Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові
 
Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові
 
Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові Комунальні служби усувають наслідки шквального вітру та снігопаду в Харкові

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкг, негода, харків
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