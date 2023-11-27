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27.11.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Медики врятували життя харків'янці

Бригада медиків швидкої допомоги провела реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
25 листопада успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД № 902 у складі : фельдшера Обручнікова Тараса, медичної сестри Бондаренко Надії та водія Щупко Андрія.
 
О 15:34 надійшов екстрений виклик до жінки 83 років, мешканки міста Харків, і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій.  
 
Після стабілізації стану, хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип у Харкові нижче епідемічного порогу на 80%.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  харків, медицина
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