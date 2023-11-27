Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

Рівень захворюваності на ГРВІ та грип у Харкові нмжче епідемічного порогу на 80%.
У період з 20 по 26 листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харкові захворіли 1190 осіб, з них 47% - діти.
У тому числі було зареєстровано 207 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Показник захворюваності становить 84,1 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 80% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізовано 100 осіб, з них 12 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 36% - діти до 17 років.
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