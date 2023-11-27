27.11.2023 13:01 Рита Парфенова

Від лікарень Харківщини вимагають привести до ладу укриття

Прокуратура вимагає відновлення в належному стані двох укриттів на території Богодухівщини, які знаходяться під управлінням лікарень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Керівник Богодухівської окружної прокуратури Харківської області подав до суду два адміністративні позови в інтересах держави про зобов’язання привести захисні споруди цивільного захисту у належний технічний стан та готовність для укриття людей.



Мова про дві захисні споруди, які знаходяться у лікарнях м. Валки та м. Краснокутськ. Зазначені сховища сумарно розраховані на 630 осіб.



Прановий огляд співробітниками ДСНС виявив численні недоліки захисних споруд цивільного захисту. Зокрема встановлено, що укриття у лікарнях не забезпечені системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні. Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані.



Щодо виявлених порушень органами контролю складено відповідні приписи.



Однак балансоутримувачі так і не усунули порушення та не організували безпечне перебування людей в укриттях у випадку загроз, приведення захисних споруд у належний для використання стан.



Наразі Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справах.

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