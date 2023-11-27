27.11.2023 12:24 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини розчистили трасу від впавших внаслідок негоди дерев (фото)

Уранці 26 листопада рятувальники ДСНС залучалися до ліквідації надзвичайних подій, пов’язаних з погіршенням погодних умов на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, проъзд дорогами держачнного значення забезпечили рятувальники Луганського гарнізону.

О 09:30 вони залучались робіт з очищення проїзної частини автомобільної дороги від повалених вітром дерев. Подія сталась на території Савинської громади поблизу села Бородоярське. Працювало 1 оперативне відділення у складі 5 чоловік особового складу.





Станом на 11:30 по Харківській області йде невеликий мокрий сніг з дощем, температура повітря близько - 0 градусів, вітер південо-західний 10-14 м/с, ускладнень проїзду на дорогах місцевого, регіонального, державного значення не зафіксовано.

Водіїв закликають уникати поїздок на авто без нагальної потреби. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіоні працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада.