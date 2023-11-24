24.11.2023 14:06 Рита Парфенова

Комунальники Харкова ремонтують аварійний колектор

У Холодногорському районі оперативно проводять аварійно-ремонтні роботи на колекторі діаметром 400 мм, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал».

«Коллектор пролягає на глибині 4 метри у непростих водно-геологічних умовах та піщаному ґрунті. У зв'язку з цим ремонт складний, послідовний, в кілька етапів, зі значним обсягом попередніх та земляних робіт. До того ж, ще й у стислих рамках – на перехресті зі жвавим рухом автотранспорту. На даний момент уже встановили кріплення та після штучного зниження ґрунтових вод безпосередньо готуємось до перекладання аварійної ділянки. Плануємо закінчити відновлення колектора до середини грудня. Реконструкцію проводимо спільно із бригадою районної експлуатаційної ділянки», - зазначив начальник дільниці з ремонту мереж каналізації В'ячеслав Язиков.

У свою чергу, начальник районної служби Олександр Зуєв наголосив, що роботи будуть виконані у запланований стислий термін та після благоустрою ділянку передадуть дорожнім службам для подальшого асфальтування та відновлення руху транспорту. На період ремонту налагоджено тимчасове перекачування стоків і послуги харків'янам не відключалися.

«Оновлюємо сучасними поліетиленовими трубами, які не піддаються газовій корозії та більш довговічні, ніж виконані із залізобетону», - наголосив Олександр Зуєв.

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