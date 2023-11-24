24.11.2023 14:27 Рита Парфенова

На Харківщині психічно хворий чоловік забив на смерть подружжя сусідів

Правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв подвійне вбивство у Чугуївському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, у селищі Малинівка Чугуївського району чоловік забив до смерті 60-річну жінка та її 64-річного чоловіка.

Повідомлення про подію надійшло до Чугуївського районного управління поліції 23 листопада від сусідки загиблих. За вказаною адресою негайно прибули працівники поліції та виявили тіла чоловіка і жінки без ознак життя.



Правоохоронці зібрали наявну слідову інформацію та встановили, що напередодні 37-річний чоловік прийшов до подружжя, яке мешкало поверхом нижче. Між ним та господарем квартири виникла сварка і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка. У цей час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати. Нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але за кілька кроків до квартири зловмисник наздогнав її, повалив на підлогу та забив до смерті.



Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання нападника поліцейські виявили одяг та взуття зі слідами бурого кольору.



Поліція затримала 37-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався у скоєному та розповів, що мав з потерпілими неприязні стосунки й вирішив у такий спосіб помститися. Зловмисник повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові. Встановлено, що нападник перебуває на обліку у психіатра.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.



Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину і призначили низку експертиз, у тому числі психіатричну. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до 8 років за ґратами засуджено чоловіка , який забив власну дружину до смерті.