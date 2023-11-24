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24.11.2023  12:51   Рита Парфенова

Під час подружньої сварки у Харкові чоловік забив дружина насмерть

Чоловік, який забив власну дружину до смерті, отримав вирок суду.

вирок
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 1 вересня цього року чоловік разом зі своєю дружиною перебував вдома, у квартирі по вул. Старовій у Харкові. Проте подружнє життя не було щасливим. Тривалі сімейні чвари цього дня завершились смертю жінки.

Під час конфлікту чоловік почав бити дружину руками, ногами по голові, обличчю та тулубу. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.

Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці викрили вбивцю, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Київський районний суд м. Харкова визнав його винним за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що тюремний вирок отримала голова однієї з харківських МСЕК, яка «нажилась» на видачі висновку для особи з інвалідністю.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вирок, вбивство, суд, харків
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