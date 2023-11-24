Під час подружньої сварки у Харкові чоловік забив дружина насмерть

Чоловік, який забив власну дружину до смерті, отримав вирок суду.
Під час конфлікту чоловік почав бити дружину руками, ногами по голові, обличчю та тулубу. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.
Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.
Правоохоронці викрили вбивцю, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.
Київський районний суд м. Харкова визнав його винним за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
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