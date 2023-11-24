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24.11.2023  12:07   Рита Парфенова

На ремонт пошкодженого обстрілами житла у Харкові сплачено майже 200 мільйонів гривень

У рамках програми «єВідновлення» харків’яни отримали майже 183 млн грн на ремонт пошкодженого житла.

харків’яни отримали майже 183 млн грн на ремонт пошкодженого житла

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства міськради, з початку повномасштабного вторгнення надійшло понад 9,8 тисячі звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами.

Більше ніж сім тисяч заявок спеціальна комісія вже відпрацювала.

Отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, може кожен харків'янин. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 листопада 2023 року.

Источник:   ХМР
 Тэги:  євідновлення, компенсація, харків
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