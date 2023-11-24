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24.11.2023  11:20   Рита Парфенова

Начальниця Укрпошти на Харківщині привласнювала гроші клієнтів за сплату комуналки

На Харківщині прокурори довели вину начальниці відділення «Укрпошти», яка привласнювала гроші за оплату комунальних послуг.


Фото: Прокуратура Харківської області
вирок суду
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, начальниця одного з відділень АТ «Укрпошта» в Красноградському районі вирішила отримувати додатковий дохід незаконним шляхом.
 
У період з червня по серпень 2022 року жінка, приймаючи оплату комунальних послуг, «забувала» віддавати платникам відривні корінці квитанції. Гроші, отримані від потерпілих, зловмисниця по касі відділення поштового зв`язку не оприбутковувала, а залишала собі.
 
У результаті потерпілі, фактично оплативши комунальні послуги, через деякий час дізнались, що мають борги, після чого звернулись до правоохоронців з відповідними заявами. Усього встановлено 7 потерпілих.
 
Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину.
 
Красноградський районний суд Харківської області визнав винною начальницю відділення поштового зв’язку у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Їй призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями та грошовими коштами на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності на строк 2 роки.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тюремний вирок отримала голова однієї з харківських МСЕК, яка «нажилась» на видачі висновку для особи з інвалідністю.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вирок, харків
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