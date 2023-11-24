Харків'янин передавав ворогу інформацію про енергетичні об'єкти України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 62-річний житель Харкова, який працював в регіональному підрозділі "Укренерго", утримував дружбу з колишнім колегою, що проживає на тимчасово окупованій території Луганської області.

Використовуючи свій повний доступ до робочої бази даних, харків'янин передавав своєму колишньому колезі інформацію про функціонування об'єднаної енергетичної системи України та найвразливіші місця енергетичного комплексу країни.

Після збору необхідних даних про українські атомні, теплові та енергоблоки мешканець Луганщини передавав цю інформацію представникам російської федерації.

Отримана інформація була важливою для окупантів у плануванні ракетних ударів з метою паралізації електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали харків'янина згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, і наразі він перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групи осіб (частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт буде розглядатися у Дзержинському районному суді міста Харкова.

Згідно зі статтею, передбаченою цією статтею, може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.