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24.11.2023  13:23   Рита Парфенова

Нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних Харкова

Водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 9 000 гривень

Нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, сьогодні вдень на вулиці Пожарського патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.
 
За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 9 000 гривень.  Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на "вирішенні питання на місці".
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто із ознаками алкогольного сп'яніння намагався дати хабар патрульним.
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, хабар, харків
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