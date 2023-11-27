27.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині пограбували АЗС

На автозаправці зловмисник заволодів спиртними напоями та продуктами харчування, після чого втік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

27 листопада до Ізюмського районного управління поліції звернулась 34-річна працівниця АЗС в місті Ізюм. З її слів стало відомо, що невідомий чоловік розбив скло вітрини та забрав спиртні напої та продукти харчування.

Оперативники райуправління протягом кількох годин виявили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Це 28-річний неодноразово судимий за аналогічні злочини житель Ізюмщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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