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27.11.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

Через негоду на Харківщині залишаються без світла низка населених пунктів

Станом на 17.00 ремонтним бригадам "Харківобленерго" вдалося відновити електропостачання для більшості знеструмлених через негоду споживачів, передає РЕДПОСТ .

 
Наразі залишаються відключеними три населені пункти на території обслуговування Зміївського району електричних мереж: Борова, Гусина Поляна, Петрищеве.
 
Всього без світла - 620 домоволодінь. Лінія, яка живить ці села, була знеструмлена вже о 15.30, тому темрява ускладнює пошук місця пошкодження. Проте енергетики планують відновити електропостачання в Зміївській громаді найближчим часом.
 
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Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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