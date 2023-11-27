27.11.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

Оренда житла в Україні: скільки грошей витрачають українці на орендування оселі

За оцінками Київської школи економіки, третина збитків, завданих збройною агресією проти України, припадає на житловий фонд. У понад 2,5 мільйона громадян житло було повністю зруйновано або пошкоджено.

У дослідженні спиралися на дані про середню заробітну плату в обласних центрах відповідно до оголошень на сайті пошуку роботи Work.ua станом на жовтень 2023 року. А також досліджували середню вартість оренди однокімнатної квартири в обласних центрах на основі аналітики маркетплейсу DIM.RIA, передає РЕДПОСТ.

Найнижче співвідношення оренди та зарплати у Херсоні — тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%). Як бачимо, з-поміж тилових міст найбільш доступними є Чернівці.

Найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

Також зазначається, що найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків — тут оренда однокімнатного помешкання обходиться в середньому у 5 783 грн. У цьому місті найбільш обтяжені орендою касири — 43% їх зарплати вистачить на однокімнатне житло.

Щоб остаточно переконатися у тому, які найбільші міста України є найдоступнішими для оренди, фахівці розглянули ще шість популярних професій з різним рівнем доходів та порахували, скільки однокімнатних квартир представники цих професій можуть винайняти. Вийшов індекс «орендної спроможності», за аналогією з поняттям «купівельної спроможності».

Наприклад, водій-міжнародник найбільше заробляє у Львові — 50 000 грн. Однак його «орендна спроможність» така сама, як у колеги з Одеси, що заробляє 42 500 грн. Обидва можуть винайняти по 5,5 квартир у своїх містах.

Для абсолютно всіх вибраних професій найвищу «орендну спроможність» мають спеціалісти у Харкові. Хоча розмір зарплат відчутно вищий у Києві та Львові, низька вартість оренди через близькість до фронту дозволяє винаймати тут найбільшу кількість однокімнатних квартир.

У цей же час зазначається, що менш як 30% доходу на оренду житла витрачають лише мешканці Херсону, якщо виходити із середніх заробітних плат. Оренда житла не обтяжує, наприклад, рекрутерів та маркетологів у Харкові — їм доводиться витрачати 29% зарплати. Цілком по кишені життя у великих містах і для представників IT-професій.

Найважче ж орендувати квартиру в Києві та Львові. Причому в абсолютних цифрах лідирує столиця — в середньому оренда однокімнатного помешкання тут коштує 15 517 грн проти 14 791 грн у Львові. Однак саме у місті Лева оренда «зʼїсть» найбільшу частку зарплатні.

Важливо: У цьому дослідженні фахівці розглядали лише соло-оренду житла, тобто, у нашому разі, домогосподарство — це одна людина. Якщо ж квартиру винаймає родина, фінансовий тягар зменшується. Наприклад, у родині, де чоловік водій, а дружина — вчителька англійської, частка витрат на оренду житла у Києві складе близько 30% проти 62% та 78%, якби вони мешкали окремо.

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