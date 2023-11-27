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27.11.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Негода в Україні: на зміну нинішньому циклону прийде новий

Циклон, який спричинив снігопади й перемети 26-27 листопада в низці областей, покидає територію України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
У вівторок, 28 листопада ввечері з південного заходу рухатиметься новий циклон. Він принесе опади практично по всій території України.
 
 «У середу очікуємо опади практично по всій території України. Циклон охоплюватиме більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Наприклад, у західних областях буде переважно сніг і температура повітря становитиме вдень та вночі 0-6 градусів морозу.
 
У північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде мокрий сніг, а на півдні й південному сході – дощі», - розповіла керівниця пресслужби Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Media Center Ukraine.
 
Значного зниження температури до значних морозів найближчим часом не передбачається. Навпаки, на півдні повітря може прогрітися до +10°.
 
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Источник:   ДСНС України
 Тэги:  погода
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