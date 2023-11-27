27.11.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

"єВідновлення": послуга стала доступна для співвласників зруйнованого житла

Тепер сервісом можуть скористатися і співвласники зруйнованого житла. Для цього в застосунку потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Комісія органу місцевого самоврядування опрацює заяву та визначить суму компенсації. Кожен співвласник отримає виплату відповідно до його частки. Сума компенсації буде в житловому сертифікаті в Дії. Пізніше людина зможе використати кошти окремо або обʼєднати їх та придбати спільну будівлю.

Нагадаємо, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після отримання житлового сертифіката.

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