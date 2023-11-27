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27.11.2023  19:44   

У Харкові відсвяткували День волонтера

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 листопада, взяв участь у заході з нагоди Міжнародного дня волонтера.


Фото: РЕДПОСТ
Очільник міста подякував волонтерським організаціям за вагому підтримку жителів Харкова й відзначив ефективну співпрацю з міською владою. 
 
«Я бачу багато знайомих облич у залі і згадую, як ми разом евакуйовували людей, як ви готували для них їжу і шукали медикаменти. Це дуже цінні спогади для мене. Я бачу, що харківʼяни довіряють вам, і дякую за те, що ви не залишили їх у біді, як і за те, що активно допомагаєте військовим. Нехай цей вогонь у ваших очах і жага жити з користю для інших ніколи не згасає!» - зазначив Ігор Терехов. 
 
Учасники волонтерських організацій та благодійних фондів були нагороджені Почесними грамотами виконкому Харківської міськради та Подяками міського голови.
 

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Тэги:  харків, ігор терехов, поздоровлення, день волонтера
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