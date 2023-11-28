28.11.2023 11:22

У Харкові прибрали іграшки від пам'ятника загиблим від рук рашистів дітям: подробиці (фото)

Іграшки, які люди несли на спомин загиблих маленьких харків'ян, приведуть до ладу та повернуть на місце навесні.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вранці 28 листопада працівники Центрального парку зібрали на чистку іграшки з підніжжя пам'ятника дітям, що загинули від рук рашистів.



Пухнастих звіряток, казкових героїв, ляльок на згадку про маленьких харків'ян знесли сюди небайдужі містяни. Іграшки пів року лежали під дощами, снігом, припадали пилом.





Зараз їх виперуть, розчешуть та навесні, за сухої погоди, повернуть на місце.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на фасадах закладів загальної середньої освіти будуть встановлені 13 меморіальних дошок загиблим випускникам, які захищали Україну від російського агресора.