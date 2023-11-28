У Харкові прибрали іграшки від пам'ятника загиблим від рук рашистів дітям: подробиці (фото)

Іграшки, які люди несли на спомин загиблих маленьких харків'ян, приведуть до ладу та повернуть на місце навесні.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, вранці 28 листопада працівники Центрального парку зібрали на чистку іграшки з підніжжя пам'ятника дітям, що загинули від рук рашистів.
Пухнастих звіряток, казкових героїв, ляльок на згадку про маленьких харків'ян знесли сюди небайдужі містяни. Іграшки пів року лежали під дощами, снігом, припадали пилом.
Зараз їх виперуть, розчешуть та навесні, за сухої погоди, повернуть на місце.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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