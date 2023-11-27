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27.11.2023  21:25   Віталій Хінєвіч

Скільки коштуватимуть новорічні ялинки на Харківщині

Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають.

 
Про це повідомили в Слобожанському лісовому офісі, передає РЕДПОСТ.
 
Продаж здійснюється за доступними цінами, які залежать від висоти деревця і в середньому складають:
 
  • за сосну звичайну до 1 м - 96 грн;
  • за сосну звичайну від 1 до 2 м - 132 грн;
  • за сосну звичайну від 2 до 3 м - 240 грн;
  • за сосну кримську до 1 м -168 грн;
  • за сосну кримську від 1 до 2 м - 252 грн;
  • за сосну кримську від 2 до 3 м - 360 грн.
Самовільна заготівля ялинок тягне за собою адміністративну відповідальність та стягнення штрафу і збитків, які залежать від розміру пня хвойного дерева. Також через мінну небезпеку відвідувати ліси заборонено.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні зимових свят в Харкові проведено аналіз цін на подарункові набори солодощів.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  харків, ялинка
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