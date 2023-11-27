Скільки коштуватимуть новорічні ялинки на Харківщині

Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи ніяким чином не завдають.
Комментариев: 0
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
влажность:
давление:
ветер: