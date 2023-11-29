29.11.2023 11:47 Рита Парфенова

У харків'янина шахрайським способом вкрали електроінструмент

Поліція повідомила про підозру мешканцю Харкова, який використав шахрайські методи для отримання у власність електроінструмент.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

27 жовтня до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області звернувся мешканець Основ`янського району та повідомив про злочин.



Правоохоронці з`ясували, що потерпілий знаходився на роботі, коли до нього підійшов малознайомий чоловік та попросив у нього електропилу. Сказав, що йому необхідно щось відрізати. Заявник добровільно віддав свій інструмент, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку.



Працівники відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини чоловік 1991 року народження. Речові докази вилучені.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік скоїв близько 50 крадіжок та отримав тюремний термін.