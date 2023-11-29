На Харківщині внаслідок негоди знеструмлено 9 населених пунктів

Станом на дванадцяту годину 29 листопада енергопостачання відсутнє у 1700 споживачів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Через негоду відсутнє енергопостачання у 1700 споживачів у дев'яти населених пунктах на території обслуговування Кегичівського, Дергачівського, Зміївського, Мереф’янського та Богодухівського районів електричних мереж.
12 бригад АТ "Харківобленерго" працюють над ліквідацією наслідків стихії, що панує на Харківщині. До ремонтних робіт залучено 40 працівників та 20 одиниць техніки.
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