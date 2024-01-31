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31.01.2024  13:11   Рита Парфенова

Частина споживачів Харківщини залишається без світла через ворожі удари

На Харківщині ремонтують лінії електропередач, які постраждали від ворожих ударів.

знеструмлення

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській області внаслідок технічних неполадок на обладнанні промислового споживача тимчасово відбулося відключення електропостачання абонентів. Всі несправності вже усунено, і електропостачання відновлено для всіх споживачів.

Протягом останньої доби у населених пунктах області, які стали об'єктом ворожих обстрілів, тимчасово залишилися без електроенергії 1,1 тисячі споживачів. Після відновлення електричних мереж повернулися до нормальної роботи 12 споживачів. Проте, через бойові дії, 16,7 тисяч споживачів залишаються відключеними від електромереж.

Протягом минулої доби також відновлено розподіл газу для 19 абонентів в області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розпочали масштабну реконструкцію на Салтівській ВНС.

Тэги:  нема світла, негода, харків
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