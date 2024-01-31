Частина споживачів Харківщини залишається без світла через ворожі удари

На Харківщині ремонтують лінії електропередач, які постраждали від ворожих ударів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, в Харківській області внаслідок технічних неполадок на обладнанні промислового споживача тимчасово відбулося відключення електропостачання абонентів. Всі несправності вже усунено, і електропостачання відновлено для всіх споживачів.
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