Частина споживачів Харківщини залишається без світла через ворожі удари

Протягом останньої доби у населених пунктах області, які стали об'єктом ворожих обстрілів, тимчасово залишилися без електроенергії 1,1 тисячі споживачів. Після відновлення електричних мереж повернулися до нормальної роботи 12 споживачів. Проте, через бойові дії, 16,7 тисяч споживачів залишаються відключеними від електромереж.

Протягом минулої доби також відновлено розподіл газу для 19 абонентів в області.

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