Енергетики повернули світло на Салтовку

Наразі усі споживачі, які були неструмені вранці 30 листопада, зі світлом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Енергетики заживили будинки Салтівського району, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.
Наразі усі споживачі - зі світлом.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок аварійної ситуації в Салтівському районі були частково знеструмлені споживачі по вулицям:
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