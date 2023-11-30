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30.11.2023  09:06   Рита Парфенова

У Харкові через аварію немає світла на Салтівці

Поставщик послуги обіцяє відновити електропостачання протягом двох годин.


Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Станом на зараз фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі, в результаті якої частково знеструмлені споживачі по вулицям:

  • Гвардійців Широнінців,
  • Академіка Павлова,
  • Владислава Зубенка,
  • Валентинівській,
  • Бучми,
  • Героїв Праці,
  • Джерельній.

На заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили понад 50% точок обліку в деокупованому селі Малі Проходи Харківського району.

 

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  нема світла
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