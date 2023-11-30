У Харкові через аварію немає світла на Салтівці

Поставщик послуги обіцяє відновити електропостачання протягом двох годин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Станом на зараз фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі, в результаті якої частково знеструмлені споживачі по вулицям:
На заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.
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