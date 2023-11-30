30.11.2023 09:06 Рита Парфенова

У Харкові через аварію немає світла на Салтівці

Поставщик послуги обіцяє відновити електропостачання протягом двох годин.



Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Станом на зараз фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі, в результаті якої частково знеструмлені споживачі по вулицям:

Гвардійців Широнінців,

Академіка Павлова,

Владислава Зубенка,

Валентинівській,

Бучми,

Героїв Праці,

Джерельній.

На заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили понад 50% точок обліку в деокупованому селі Малі Проходи Харківського району.