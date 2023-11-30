30.11.2023 08:39 Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківщини.

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Під ворожі удари потрапили населені пункти:

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Гатище,

Мала Вовча,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове та ін.

Ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак.