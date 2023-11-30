Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківщини.
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Під ворожі удари потрапили населені пункти:
Ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак.
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