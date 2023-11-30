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30.11.2023  08:39   Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 16 населених пунктів Харківщини.

обстріл

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Під ворожі удари потрапили населені пункти:

  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Мала Вовча,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове та ін.

Ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці, Куп'янську, Курилівці Куп’янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник провів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, де Сили оборони України відбили 7 атак.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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