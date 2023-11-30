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30.11.2023  08:32   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ

На Куп'янському напрямку військові рф вели невдалі штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 листопада 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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