30.11.2023 08:09 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, минулої доби не зафіксовано.



Протягом доби з 29 по 30 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

10 – на допомогу населенню;

7 – інші виїзди.

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