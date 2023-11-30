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30.11.2023  08:09   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, минулої доби не зафіксовано.

Протягом доби з 29 по 30 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 10 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прикордонному селі Новоолександрівка Вовчанської громади внаслідок необережність під час паління загинув чоловік.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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