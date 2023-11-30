30.11.2023 07:30 Рита Парфенова

30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ ЗСУ.





Професійне свято у цих військових з’явилося в 2010 році, коли міністр оборони (тоді — Михайло Єжель) підписав відповідний указ.



Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ.

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Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин. Ідея про започаткування цього свята була озвучена на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції (Італія) в 1931 році. Тоді різні екологічні організації та природоохоронні суспільства заявили про готовність організовувати різноманітні масові заходи, створені задля виховання у людях почуття відповідальності за живе планети, зокрема і за домашніх тварин.



З того часу свято проводиться щорічно і присвячується всім одомашненим людиною тваринам, щоб ще раз нагадати всьому людству про відповідальність за братів наших менших. Не дивно, що девізом цього Дня стали слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив.



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1988 року американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем ​​захисту інформації.



Цей день – чудова нагода для зміни старих паролів, перевірки системи на наявність вірусів, архівації даних, видалення непотрібної інформації. 1988 не випадково став родоначальником свята: саме тоді була зафіксована перша масова епідемія хробака, що отримав назву на ім'я свого творця - Морріса. І фахівці замислилися про необхідність комплексного підходу щодо забезпечення інформаційної безпеки.



Проголошуючи День, Асоціація мала намір нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації, а також звернути увагу виробників та користувачів обладнання та програмних засобів на проблеми безпеки.



У цьому контексті захист інформації має на увазі:

встановлення антивірусних програм;

встановлення міжмережевих екранів (Firewall);

використання важко визначних паролів;

соціальну інженерію;

фізичний захист інформаційних ресурсів та активів та інші заходи.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного.



Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим як стати апостолом, він був рибалкою.



За Юліанським календарем, 30 листопада Православна церква вшановує пам’ять святителя Григорія Чудотворця, який жив приблизно у III столітті на території Малої Азії.

Прикмети дня

Існував звичай «закочувати зиму» - і старий, і малюк перекидалися по свіжому снігу, славлячи сонце. Чим далі вдавалося покотитися, тим міцніше і суворіше мала бути зима, але тим щасливішим — наступний рік. Люди так і говорили: «Катись колесом від останнього осіннього місяця — до ядреної погоди, на сильний мороз, на сильне життя».

Що не можна робити 30 листопада

30 листопада не можна приміряти чужі речі. Особливо ця заборона відноситься до чужих каблучок. Вважається, що так своє щастя можна проміняти на погану долю.

Не можна скаржитися на життя та критикувати близьких.

До витрат цього дня варто підійти помірковано.

Також цього дня

В 1609 Галілео Галілей склав першу карту місячної поверхні.



1667 – народився Джонатан Свіфт, англійський письменник, тато Гулівера.



1810 – народився Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник та виробник стрілецької зброї.



1835 – НЕ народився Марк Твен. Марк Твен народився значно пізніше. А 30 листопада світ з'явився Семюел Клеменс, син провінційного судді. На життя хлопчик заробляв із 12 років. Спершу як учень у друкарні, потім – наборщиком, лоцманом на пароплаві, журналістом і навіть (це торкнулося багатьох американських письменників) золотошукачем. А тепер – про те, як же народився Марк Твен. Все дуже просто. У морській справі є термін «mark twain». Це лоцманське поняття використовується для вимірювання глибини водойми. З того часу, як творець «Принца і жебрака», автор пригод Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна взяв собі згаданий псевдонім, термін «марк твен» можна використовувати як зразок глибини письменницького обдарування.



1872 – у Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч із футболу. (Шотландія – Англія 0:0)



1874 – народився Вінстон Черчілль, англійський державний діяч, оратор та письменник, прем'єр-міністр Великобританії у 1940-1945 та 1951-1955 роках.



1937 – народився Рідлі Скотт, американський режисер («Чужий», «Гладіатор»).



1939 – розпочалася радянсько-фінська війна («зимова війна»).



1954 – у містечку Сілакауга американського штату Алабама впав метеорит Сілакауга. Один із його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр – 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком попадання небесного тіла в людину.



1965 – народився Бен Стіллер, американський комік («Зразковий самець», «Знайомство з Факерами», «Ніч у музеї»).



1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.



1978 – народився Гаель Гарсія Берналь, мексиканський актор («Сука-любов», «Че Гевара: Щоденники мотоцикліста», «Дурне виховання»).



1979 – випущений The Wall, останній альбом британської групи Pink Floyd в класичному складі.



1996 – створено Державну митну службу України.



2001 – Роберт Тулз став першою людиною із повністю штучним серцем.



2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista та пакету програм Office 2007 корпорації Microsoft.



2013 – відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану з метою очищення площі учасників стихійного протесту.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Андрій, Іван, Ян.

за Юліанським календарем: Вікторія, Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян.