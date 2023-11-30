30.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Всі охочі покататися на шиї у Овна можуть відпочивати: розгойдати його на будь-яку справу навряд чи вийде. В принципі, Овен навіть заперечувати не стане - просто він так довго вагатиметься і розмірковуватиме, що у охочих покататися за його рахунок терпіння не вистачить. Але й у своїх власних справах Овен теж не буде надто розчулений. Швидше за все, весь день так і піде на розгойдування та роздуми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо щось і здатне вивести Тельця з себе, то це необхідність щось змінювати. Будь-які зміни у житті чи стосунках здаватимуться Тельцю необгрунтованими, нелогічними, та й взагалі непотрібними. Якщо хтось починає якусь революцію, то варто зауважити: день для цього далеко не кращий. А вже в компанії Тельця – особливо.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День у Близнюків обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи вдаватимуться досить легко, а доля може надати добрий шанс зміцнити свій суспільний статус. Щоб не злякати успіх, Близнюкам слід уникати будь-якої екстравагантності як у зовнішньому вигляді, так і в поведінці. Класичний стиль, стриманість у словах і жестах, – і успіх повернеться до вас потрібною частиною тіла!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він ставитиметься з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство цього дня таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним та довгим. Новий друг може стати найближчим і улюбленим для Рака на довгі роки.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Інтелект Лева буде не тільки загострений, а й гармонійно доповнений такою корисною якістю, як критичність мислення. Іншими словами, безглуздих думок у Лева буде менше звичайного, а ймовірність наробити дурниць і зовсім мінімальна. Не варто упускати такий сприятливий момент, адже саме цього дня Леву випадає шанс якнайкраще вирішити будь-які свої питання та проблеми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде дуже дбайливим та акуратним господарем. Навіть не намагайтеся просити у Діви грошей у борг – не дасть! Або дасть із такими застереженнями, що й брати не захочеться. Взагалі у всьому, що стосується свого гаманця, Діва не буде схильна йти на жодні поступки. У тому числі, вона не потуратиме і своїм власним забаганкам, і в покупках, і в їжі виявляючи розумну стриманість.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День у Терезів обіцяє пройти на тлі нав'язливих роздумів на тему: що ж краще – рішучість чи обережність? Поки міркуєте, ризикуєте прогаяти і час, і можливості. А відповідь насправді очевидна: вибираючи з цих двох якостей, спробуйте їх поєднати. Взагалі для Терезів правило успіху звучить приблизно так: "Прийшов, обдумав, переміг".

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона пройде під не найоптимістичнішою зіркою. Все, що відбувається, викликатиме в нього напади невдоволення та розчарування. Втім, невдоволення навряд чи буде надто глибоким і не вийде за межі глухого бурчання. Якщо у Скорпіона на цей день намічено щось важливе, краще відкласти це на потім. Будь-які справи будуть гальмуватися про його пасивність та нерішучість.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця обіцяє пройти під зіркою меланхолії та зневіри. На жаль, все, що не вдалося зробити вчора, цього дня тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати Стрільцеві нічого не захочеться? Повний сплін та відсутність ентузіазму. А тому, якщо можна якісь справи відкласти на потім, так і зробіть. Це піде їм на користь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У повсякденному житті Козерога не намічається жодних особливих змін. Справи обіцяють йти без зайвої метушні, а ухвалені рішення відрізнятимуться виваженістю. Крім того, Козеріг не схильний ризикувати, воліючи поводитися обережно. Можливо, цього дня і не буде жодних революційних проривів і звершень, зате й неприємних падінь не передбачається.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Головним трендом дня у Водолія буде нудьга. З одного боку, в душі йому буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточення візьме ініціативу на себе і виведе Водолія з цього пасивного стану. Знайти ж розвагу самотужки у Водолія теж навряд чи вдасться. Ну що ж, іноді й понудьгувати теж не заважає.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть готові чи не в кожному зі своїх знайомих побачити ознаки консерватора та ретрограду. Особливо виводитиме з себе небажання оточуючих прийняти їхні думки та ідеї. Нічим, окрім твердолобої впертості, Риби пояснити таку поведінку не зможуть і продовжуватимуть наполягати на своїй – не менш уперто.