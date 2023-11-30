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30.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 листопада

Останный осынный мысяць прощається з нами похмурою погодою, без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

  • У народі цей день називали Зимовказівником, оскільки погода вказувала на те, якою буде прийдешня зима.
  • Якщо стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо погода була поганою, то й зима поганою буде.
  • Якщо вдень спостерігаються розрізнені хмари, а до вечора вони зникають - ознака ясної і сухої погоди.
  • З цього дня встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив.
  • Іній на деревах цього дня віщує потепління.
  • Морозна погода та велика кількість снігу обіцяють багатий урожай зернових влітку.
  • Наші пращури продовжували “наслуховувати” воду. Якщо у криниці тихо – хороша зима буде; а якщо шумить – потрібно готуватись до морозів, хурделиці та заметілі.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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