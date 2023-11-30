Прогноз погоди у Харкові на 30 листопада

Останный осынный мысяць прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 1 - 3° морозу, вдень близько 0°.
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Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Останный осынный мысяць прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада в Україні відзначають День радіотехнічних військ ЗСУ.
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