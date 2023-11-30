30.11.2023 09:23 Рита Парфенова

Примусова евакуація сімей з дітьми завершена на Харківщині

Станом на 30 листопада 2023 року евакуйовані всі сім'ї з дітьми з районів, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Повідомляється, що із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 299 дітей з родинами, з них 2 дитини з батьками виїхали самостійно.



Заходи примусової евакуації завершені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що примусова евакуація сімей з дітьми оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.