Примусова евакуація сімей з дітьми завершена на Харківщині

Станом на 30 листопада 2023 року евакуйовані всі сім'ї з дітьми з районів, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Повідомляється, що із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 299 дітей з родинами, з них 2 дитини з батьками виїхали самостійно.
Заходи примусової евакуації завершені.
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