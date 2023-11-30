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30.11.2023  09:23   Рита Парфенова

Примусова евакуація сімей з дітьми завершена на Харківщині

Станом на 30 листопада 2023 року евакуйовані всі сім'ї з дітьми з районів, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

примусова евакуація

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Повідомляється, що із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 299 дітей з родинами, з них 2 дитини з батьками виїхали самостійно.

Заходи примусової евакуації завершені.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що примусова евакуація сімей з дітьми оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  евакуація, харків
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