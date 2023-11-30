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30.11.2023  09:42   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

На Харківщині за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,7 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

сапери ДСНС у Харківській області
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 29 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,7 га території, з них 418 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 1,88 км ліній електропередач, 220 м автодоріг, 1,2 км газопроводів, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 57 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 165 саперів та 71 одиниці техніки.
 
Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4177 га території, 289 км автомобільних доріг, 2935 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 220 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 85 002 вибухонебезпечних предмети.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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