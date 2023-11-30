30.11.2023 10:15 Рита Парфенова

Викрито харків'янина, який видурював гроші через фейковий Instagram-магазин

Поліція викрила у шахрайстві харків’янина, який продавав неіснуючі товари через Інтернет

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці викрили 27-річного зловмисника, який створював в соціальній мережі Instagram акаунти, на яких розміщував оголошення про продаж одягу та косметичних виробів. Отримуючи замовлення, чоловік пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передплати або повної плати за товар. Після надходження грошей на карткові рахунки акаунти потерпілих блокувались, товар не надсилався.



За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігуранта до щонайменше 15 фактів шахрайств під приводом продажу неіснуючого товару.



29 листопада під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, нотатки з обліками оборудок, адресами, телефонами та прізвищами, гроші.





Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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