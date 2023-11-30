    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Викрито харків'янина, який видурював гроші через фейковий Instagram-магазин
30.11.2023  10:15   Рита Парфенова

Викрито харків'янина, який видурював гроші через фейковий Instagram-магазин

Поліція викрила у шахрайстві харків’янина, який продавав неіснуючі товари через Інтернет

Поліція викрила у шахрайстві харків’янина, який продавав неіснуючі товари через Інтернет

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці викрили 27-річного зловмисника, який створював в соціальній мережі Instagram акаунти, на яких розміщував оголошення про продаж одягу та косметичних виробів. Отримуючи замовлення, чоловік пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передплати або повної плати за товар. Після надходження грошей на карткові рахунки акаунти потерпілих блокувались, товар не надсилався.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігуранта до щонайменше 15 фактів шахрайств під приводом продажу неіснуючого товару.

29 листопада під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили  банківські картки, комп’ютерну техніку, нотатки з обліками оборудок, адресами, телефонами та прізвищами, гроші.

Поліція викрила у шахрайстві харків’янина, який продавав неіснуючі товари через Інтернет

Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  шахрайство, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.11 Надзвичайні події Клієнтів провідного банку України обкрадав підпільний кол-центр із тюрми 16.11 Надзвичайні події На Харківщині підприємці обікрали бюджет на сотні тисяч 13.11 Надзвичайні події У Харкові судитимуть інтернет-аферистів, які ошукали десятки людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 