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27.10.2023  21:00   Рита Парфенова

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили на прикордонних теріторіях Харківщини

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з районів, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

евакуація

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, примусова евакуація оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.

Зокрема, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів:

  • с. Кіндрашівка,
  • с. Тищенківка,
  • м. Куп'янськ,
  • смт Куп'янськ-Вузловий,
  • смт Ківшарівка,
  • с. Глушківка,
  • с. Колісниківка,
  • с. Курилівка,
  • с. Новоосинове,
  • с. Подоли.

Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

Крім того, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.  

Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  евакуація, харків, агрессия россии
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