Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили на прикордонних теріторіях Харківщини

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з районів, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, примусова евакуація оголошена в Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах Куп'янського району.
Зокрема, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів:
Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.
Крім того, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.
Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.
Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 жовтня приблизно о 14:20 російські війська здійснили обстріл села Кіндрашівка в Куп'янському районі.
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