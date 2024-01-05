У центрі Харкова зникло світло: подробиці

5 січня в окремих районах центральної частини Харкова зникло світло.
Як повідомили РЕДПОСТ в АТ «Харківобленерго», відключення сталося в районі вулиці Пушкінської.
Найближчим часом, приблизно, протягом 30 хвилин електропостачання буде відновлено в повному обсязі.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
У розпал новорічних свят у різних країнах світу відзначають розвантажувальний день, щоб допомогти організму впоратися з низкою застіль.
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