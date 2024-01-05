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05.01.2024  13:03   Рита Парфенова

У центрі Харкова зникло світло: подробиці

5 січня в окремих районах центральної частини Харкова зникло світло.

нема світла

Як повідомили РЕДПОСТ в АТ «Харківобленерго», відключення сталося в районі вулиці Пушкінської.

Найближчим часом, приблизно, протягом 30 хвилин електропостачання буде відновлено в повному обсязі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Шляхрембуд» активно працює над покращенням стану доріг у місті Харкові.
Тэги:  нема світла, харків
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