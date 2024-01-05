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05.01.2024  10:53   Рита Парфенова

У Харкові збирають та вивозять сніг

Комунальне підприємство «Шляхрембуд» активно працює над покращенням стану доріг у місті Харкові.

Новини Харкова: комунальники прибирають сніг Новини Харкова: комунальники прибирають сніг
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, сьогодні, 5 січня, на об'єктах дорожнього господарства задіяно 152 робітники та 116 одиниць спецтехніки відповідного підприємства.
 
Протягом минулої доби їхні зусилля спрямовані на вивезення 5 кубічних метрів твердих побутових відходів і майже 600 кубічних метрів снігу та льоду.
 
Крім того, було використано 700 кубічних метрів піщано-сольової суміші та розсипано 756 тонн солі для покращення дорожньої обстановки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 4 січня працівники Харківблагоустрію та Харківзеленбуду усували наслідки зимової негоди.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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