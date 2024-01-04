У Харкові прибирають сніг (фото)

Зранку 4 січня працівники Харківблагоустрію та Харківзеленбуду усувають наслідки зимової негоди.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій», роботи по прибиранню сніга почали ще о 5:00.
Комунальники розчищають тротуари, виходи з під'їздів, пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту та внутрішньоквартальні дороги.
На прибудинкових територіях наслідки негоди усувають близько 1,8 тис. дворових робітників. Також до прибирання снігу залучили 58 одиниць спецтехніки та 132 засоби малої механізації.
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» також триває прибирання снігу, щоб забезпечити безпечне пересування мешканців містом. Комунальники розчищають тротуари, пішохідні доріжки, алеї в парках та скверах. Наслідки негоди усувають 253 працівника та 29 одиниць снігоприбиральної техніки.
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