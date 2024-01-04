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04.01.2024  10:25   Рита Парфенова

У Харкові прибирають сніг (фото)

Зранку 4 січня працівники Харківблагоустрію та Харківзеленбуду усувають наслідки зимової негоди.

Новини Харкова: комунальники прибирають сніг

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківблагоустрій», роботи по прибиранню сніга почали ще о 5:00.

Комунальники розчищають тротуари, виходи з під'їздів, пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту та внутрішньоквартальні дороги.

Новини Харкова: комунальники прибирають сніг Новини Харкова: комунальники прибирають сніг

На прибудинкових територіях наслідки негоди усувають близько 1,8 тис. дворових робітників. Також до прибирання снігу залучили 58 одиниць спецтехніки та 132 засоби малої механізації.

Новини Харкова: комунальники прибирають сніг Новини Харкова: комунальники прибирають сніг

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» також триває прибирання снігу, щоб забезпечити безпечне пересування мешканців містом. Комунальники розчищають тротуари, пішохідні доріжки, алеї в парках та скверах. Наслідки негоди усувають 253 працівника та 29 одиниць снігоприбиральної техніки.

Новини Харкова: комунальники прибирають сніг Новини Харкова: комунальники прибирають сніг

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вже закрито контури та відремонтувано покрівлі 95% житлових будинків, які постраждали внаслідок масованих обстрілів міста з 29 грудня по 3 січня.

 

Источник:   ХМР
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