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04.01.2024  09:18   Рита Парфенова

95% будинків, постраждалих від ракетних ударів, приведено до ладу, – Ігор Терехов

Сьогодні всі комунальні підприємства працюють над усуненням цих руйнацій.


Фото: РЕДПОСТ
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

Мер Харкова зазначив, що станом на сьогодні вже закрито контури та відремонтувано покрівлі 95% житлових будинків, які постраждали внаслідок масованих обстрілів міста з 29 грудня по 3 січня.

За його словами, завдяки співпраці з Офісом Президента місто забезпечене у достатній кількості будівельними матеріалами для усунення наслідків ворожих обстрілів.

«Сьогодні без теплопостачання залишаються лише два будинки, які мають дуже серйозні руйнації. Наші комунальні служби працюють майже цілодобово, щоб усунути всі ці пошкодження. В інших будинках закрили практично всі контури, будемо встановлювати нові вікна. Усі житлові будинки з теплом та водою», - підкреслив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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