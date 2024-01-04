95% будинків, постраждалих від ракетних ударів, приведено до ладу, – Ігор Терехов

Сьогодні всі комунальні підприємства працюють над усуненням цих руйнацій.
Мер Харкова зазначив, що станом на сьогодні вже закрито контури та відремонтувано покрівлі 95% житлових будинків, які постраждали внаслідок масованих обстрілів міста з 29 грудня по 3 січня.
За його словами, завдяки співпраці з Офісом Президента місто забезпечене у достатній кількості будівельними матеріалами для усунення наслідків ворожих обстрілів.
«Сьогодні без теплопостачання залишаються лише два будинки, які мають дуже серйозні руйнації. Наші комунальні служби працюють майже цілодобово, щоб усунути всі ці пошкодження. В інших будинках закрили практично всі контури, будемо встановлювати нові вікна. Усі житлові будинки з теплом та водою», - підкреслив мер.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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