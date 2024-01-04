Ігор Терехов: ворог все більше завдає ракетних ударів по центральним районам міста

Напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.
Міський горова зазначив, що приліт був у відносному центру міста, Шевченківському районі.
За словами Ігоря Терехова, останнім часом ворог все більше завдає ракетних ударів по центральним районам міста. «Ви пам'ятаєте, що напередодні Нового року буди масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, постраждалих житлових будинків, об'єктів інфраструктури. Готель міста Харкова дуже постраждав. Після нового року теж були масовані обстріли ракетами типа Іскандер, які завдали дуже багато руйнацій», – зазначив він.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали удару по середмістю Харкова.
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