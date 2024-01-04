04.01.2024 09:06 Рита Парфенова

Ігор Терехов: ворог все більше завдає ракетних ударів по центральним районам міста

Напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Вчора (3 січня - прим. ред.) ввечері були нанесені російським агресором два удари. На щастя, ніхто не постраждав. Але є вибиті вікна у житловому будинку. І зараз наші комунальні підприємства працюють над тим, що накоїв ворог.

Міський горова зазначив, що приліт був у відносному центру міста, Шевченківському районі.



За словами Ігоря Терехова, останнім часом ворог все більше завдає ракетних ударів по центральним районам міста. «Ви пам'ятаєте, що напередодні Нового року буди масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, постраждалих житлових будинків, об'єктів інфраструктури. Готель міста Харкова дуже постраждав. Після нового року теж були масовані обстріли ракетами типа Іскандер, які завдали дуже багато руйнацій», – зазначив він.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали удару по середмістю Харкова.