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03.01.2024  23:21   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по середмістю Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про наслідки обстрілу Харкова.


Ворог вдарив по середмістю Харкова - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов дав попередні дані щодо наслідків обстрілу міста окупантами:

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"Попередньо удари по середмістю Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

 

 

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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