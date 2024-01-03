Ворог вдарив по середмістю Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про наслідки обстрілу Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов дав попередні дані щодо наслідків обстрілу міста окупантами:
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"Попередньо удари по середмістю Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.
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